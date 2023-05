Oggi l’incontro con la “Collana ALT“ della Fondazione Ragghianti

Giunge al terzo appuntamento “Fare cultura insieme“, l’iniziativa della casa editrice Pacini Fazzi per promuovere libri e collane nate dalla collaborazione con Enti e Istituzioni attive sul territorio. Dopo La memoria dei luoghi e l’eredità di Mario Tobino, che ha visto protagonista Isabella Tobino, Presidente della Fondazione Tobino, e l’incontro incentrato su “Archivio delle storie” la collana di romanzi che prendono spunto da documenti conservati nell’ Archivio di Stato durante il quale la storica dell’arte Patrizia Giusti Maccari ha parlato di “Carte parlanti. Fonti archivistiche e creatività narrativa” - con in primo piano il libro di Giulio Giustiniani, Il Denaro è cipria. Avventure e amori del Conte Ottavio Sardi - , oggi alle 17.30 sarà la volta della collana “ALT Arte Libera Tutti“, promossa da Fondazione Ragghianti.

Sono tre ad oggi i volumi editi, scritti da Federica Chezzi e Angela Partenza e dedicati al racconto illustrato, rivolto ai più giovani, della vita e dell’opera di Pollock, Modigliani e Kandinsky. Partecipano Paolo Bolpagni, Direttore della Fondazione Ragghianti e Eva Perini, presidente e fondatrice dell’associazione Progetto Vitalità Onlus, divenuta poi Sentiment of Beauty ODV che si occupa di divulgazione di arte, soprattutto verso le generazioni più giovani. “Una nuova occasione occasione per ascoltare, capire, approfondire – afferma Francesca Fazzi della Pacini Fazzi editore – ma anche per chiedere e interagire”. L’incontro, a ingresso libero come i precedenti, si tiene nella sede della casa editrice in Via Sant’Andrea, 12 a Lucca e verrà trasmesso in diretta FB sulla pagina di Pacini Fazzi editore e istagram sulla pagina di libri_e_cultura.