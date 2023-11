Oggi inaugura la nuova libreria. Feltrinelli

Apre i battenti oggi pomeriggio con una piccola festa la nuova libreria Feltrinelli, che sbarca per la prima volta a Lucca. La casa editrice ha scelto via Beccheria, con uno spazio di oltre 300 metri quadrati, dove precedentemente c’era una clinica dentale. Alla speciale serata di presentazione saranno presenti il presidente Carlo Feltrinelli, l’amministratrice delegata Alessandra Carra e un super ospite come il regista premio Oscar Gabriele Salvatores. Ricchissima la proposta culturale che sfiora i 20.000 titoli e uno spazio apposta per la community di Booktoker. Ne parliamo con Barbara Nardi, direttrice generale del polo Canali di Feltrinelli.