Oggi in programma un altro vertice del centrodestra

Occhi puntati sul vertice di questo pomeriggio con i responsabili territoriali di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, la prima, secondo alcuni esponenti della coalizione, di una fitta serie di riunioni che dureranno per l’intera settimana, il cui obiettivo è quello di individuare il candidato sindaco di Capannori. Una lunga trattativa che si sta rivelando complessa, utile però a dare il nome al personaggio da contrapporre allo sfidante di centrosinistra Giordano Del Chiaro.

Fino a qualche giorno fa, il nome che circolava era quello di Matteo Petrini di FdI; poi, però, il percorso è risultato in salita, probabilmente con obiezioni venute fuori dagli altri partiti della coalizione. L’opposizione di Capannori cercherà di disarcionare il centrosinistra che guida il Comune ininterrottamente da venti anni. E ancora, la presenza di una lista civica come “Capannori Cambia”, certamente si pone come cuneo nell’ambito politico capannorese, con Rontani che ha quale potenziale bacino elettorale quello dell’area moderata, a Capannori trasversale e dirimente per entrambi gli schieramenti. Il rischio, qualora a livello locale non riesca l’intesa, è che la decisione sia assunta d’ufficio dai vertici regionali, inserendo Capannori tra le amministrazioni toscane dove il centrodestra non ha ancora trovato l’accordo.

Mau. Guc.