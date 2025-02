Oggi il Gospel Choir diretto da Pierallini. Un concerto solidale

Oggi pomeriggio alle 17.30 LYM Gospel Choir, diretto dal Maestro Vijai Pierallini, sarà in concerto nella Chiesa della Misericordia (piazza San Salvatore) per dare ufficialmente inizio ai festeggiamenti organizzati in occasione del 485° anno di fondazione della Arciconfraternita di Misericordia di Lucca. Per l’ingresso è richiesta un’offerta libera che sarà utilizzata per l’acquisto di presidi per la movimentazione di persone con disabilità. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Un’occasione da non perdere per ascoltare buona musica dal vivo e per dar vita a un gesto di solidarietà.