Oggi è la giornata Anpas. Cavallerizza e Porta Elisa si illuminano di arancio

Si celebrerà oggi per la prima volta la Giornata nazionale delle pubbliche assistenze Anpas, nei 120 anni dalla fondazione: una rete di 928 associazioni di pubblica assistenza sparse su tutto il territorio nazionale quotidianamente impegnate nel soccorso in emergenza, nel trasporto sanitario, nella protezione civile e nelle attività sociosantarie. Per celebrare questa giornata, su richiesta della Croce Verde di Lucca pubblica assistenza Odv, l’amministrazione comunale ha deciso di illuminare di colore arancione la Cavallerizza di piazzale Verdi stasera e a partire da domani Porta Elisa.