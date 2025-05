Oggi e domani torna ‘A colpi di pennarello‘ in piazza della Magione

Nuovo appuntamento con ”A colpi di pennarello“, oggi e domani – sabato 24 e domenica 25 maggio - ad Altopascio in piazza della Magione, dalle 18 alle 20.

L’appuntamento, sia per grandi che per piccini, si articolerà in due parti: sabato 24 e domenica 25 dalle 18 alle 20 due laboratori gratuiti per bambini dai 7 ai 12 anni. I partecipanti dovranno solo portare dei fogli bianchi, una matita, una gomma e un temperamatite e così, grazie al docente della Manga School di Lucca, Riccardo Pieruccini, potranno imparare a disegnare un personaggio manga, apprendendo anche le tecniche di movimento.

In contemporanea i disegnatori (sabato 24 e domenica 25), Gabriele Muratori (sabato 24) e Elena De Nard (domenica 25), disegneranno gomito a gomito e chi assisterà alla performance potrà chiedere agli artisti di realizzare un disegno autografo da tenere come ricordo o da regalare, su un tema che preferisce, oppure semplicemente vederne la creazione. La scelta resta a chi sarà presente.

A colpi di Pennarello è una iniziativa nata nell’aprile 2018 all’interno del locale taverna-wineart La Magione del Tau con cinque disegnatori: Elena De Nard, Gabriele Muratori, Riccardo Innocenti, Riccardo Pieruccini e Simone Togneri, e da lì si è sviluppato, ed è cresciuto, grazie anche a ospiti illustri che hanno partecipato agli eventi come: il disegnatore di Luana, Don Zauker e autore del Vernacoliere, Daniele Caluri; il disegnatore di Zagor, Marcello Mangianti; la disegnatrice Giovanna Strivieri, il disegnatore e animatore Franco Bianco; i vignettisti Gian Lorenzo Ingrami, Passepartout e Alessandro Sesti.

