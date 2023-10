Oggi e domani a Lucca alla Cavallerizza “Expo Sposi Wedding Show”

Oggi e domani nella Cavallerizza in piazzale Verdi torna “Lucca Expo Sposi - Wedding Show“, alla XXXIIIª edizione. La manifestazione si presenta con una veste rinnovata nella nuova e prestigiosa location con oltre 2500 mq espositivi e oltre 50 espositori appartenenti a tutte attività inerenti al mondo del wedding. L’esclusivo evento toscano riunirà in un unico e sofisticato salone i migliori rappresentanti del settore e presenterà le sue eccellenze per i futuri sposi del 2024 con anteprime, idee e tendenze, dei migliori prodotti e servizi che il mercato Italiano offre.

Presenti numerose aziende dedicate al wedding, tutte prestigiose e in grado di fornire ai visitatori tutte le informazioni e preventivi per il giorno di “sì“ per la gioia dei futuri sposi. La due giorni di Lucca Expo Sposi Wedding Show, non é solo esposizione, ma anche live show per coinvolgere completamente il visitatore, che diventa co-protagonista per un’esperienza da vivere e sognare. Il percorso espositivo crea nel una vetrina di prodotti ricca e completa, gestita da professionisti del settore e rivolta ai futuri sposi che potranno chiedere preventivi di spesa gratuiti.

Ecco i settori presenti: abiti per la sposa e sposo, wedding planner, abbigliamento per la cerimonia, agenzie di viaggio, accessori sposa e sposo, fotografi e audio video, liste nozze corredo, auto da cerimonia, gioielleria, location per il ricevimento, catering e banqueting, torte nuziali, arredamento di design, bomboniere e confetteria, partecipazioni, complementi d’arredo, floral designer, animazione e intrattenimento, hair stylist, musica, make-up e wellness, ville e palazzi, ristoranti. E una grande novità: in palio un buono acquito da 1.000 euro da spendere tra gli espositori, che verrà sorteggiato lunedì 9 ottobre alla Camera di commercio di lucca, una grande opportunità per i futuri sposi.