Oggi a Lucca si svela il manifesto di Puccini: ecco il "Puccini100"

Manifesto dedicato a Puccini, dopo il botta e risposta tra il maestro Veronesi e il Teatro del Giglio, ci siamo. Stamani alle 11.30 il sindaco Mario Pardini, il maestro Alberto Veronesi, presidente del Comitato Celebrazioni Pucciniane, Alessandro Sesti, disegnatore e vignettista e autore del manifesto e Giorgio Angelo Lazzarini, amministratore unico del Teatro del Giglio, presenteranno alla stampa e al pubblico il grande manifesto “Puccini100“. Il manifesto, realizzato da Sesti e di dimensioni 6 metri per 3 sarà dislocato sulla facciata del Teatro prospiciente piazza del Giglio, in omaggio alle Celebrazioni Pucciniane 202324. "Con la posa di questo grande manifesto, che vorremmo ultimare di fronte alla stampa e il Teatro del Giglio, la città e le terre pucciniane – fanno sapere al Comitato Pucciniano – si preparano ai grandi eventi in omaggio al grande musicista che ha fatto grande l’opera italiana nel mondo e nello stesso tempo ringraziare chi ha voluto consentire questa apertura del territorio al genio di Puccini". Nella scorsa settimana, il manifesto era stato oggetto di una mini polemica tra Veronesi stesso e il Teatro, con il primo che si chiedeva dal perché del ritardo nella sua affissione e con il Giglio che, con una nota ufficiale, aveva precisato come la pratica e il conseguente nulla osta erano fermi in Soprintendenza per la necessaria autorizzazione. Ora, il via libera e l’affissione.