Offese razziste al barista. Uomo allontanato dal locale

Infastidiva gli altri avventori, ma non era alterato a livello alcolico. Dopo ripetuti tentativi di conciliazione, facendo da pacieri e malgrado le reiterate e ripetute condotte poco amichevoli di un italiano di mezza età, cliente quasi fisso, i titolari dell’esercizio commerciale, non potendone più dei continui battibecchi, hanno deciso per il cartellino...rosso. Espulso dal locale. Lo hanno inseguito fino a buttarlo fuori e hanno chiamato i carabinieri che sono prontamente intervenuti. E’ accaduto al bar Vittoria, in via delle Cerbaie, praticamente di fronte al casello autostradale di Altopascio. "Abbiamo avuto diverse difficoltà con due signori, italiani, in particolare con uno – spiega Matteo, da venti anni in zona e nome italiano ma di origine cinese come i proprietari – qui viene parecchia gente all’ora di pranzo, serviamo pasti veloci nella pausa dal lavoro. C’è da fare e non possiamo perdere tempo a scusarci con gli altri perché questi attaccano briga. Spesso veniamo insultati per la nostra razza da questi signori".

"L’altra mattina, nel trambusto, hanno urtato alcuni arredi, in particolare la lavagnetta su cui vengono scritti i piatti del giorno e il menù. Spesso quando vengono a saldare, fanno il conto da loro e decidono quanto pagare. Se, ad esempio, - continua Matteo, uno dei dipendenti - devono pagare 15 euro, te ne danno 10, aggiungendo pure le offese. Noi siamo gentili con tutti, cerchiamo di accontentare ogni esigenza, ma pretendiamo rispetto. Siamo disponibili anche ad essere pagati più avanti, se uno in quel momento non ha disponibilità. Abbiamo tollerato sempre, ma ora basta". Si è vociferato anche di un coltello brandito per spaventarlo.

"No, questo no – conclude il cameriere, – però siamo riusciti a far uscire quell’uomo, nel caos ha picchiato sulla lavagnetta e una volta furori abbiamo chiamato i carabinieri. La misura è colma. Non si può continuare così. Procederemo con la denuncia". Nel frattempo le indagini proseguono da parte dei militari per comprendere meglio la situazione.

