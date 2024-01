Offese in Consiglio. Condannato Fagni

L’ex vice sindaco di Altopascio Francesco Fagni è stato condannato a 1500 euro di sanzione, oltre al pagamento delle spese processuali, per una vicenda che risale a diversi anni fa. Fagni venne querelato dall’attuale vice sindaco del Comune del Tau, Daniel Toci, il quale reputò di essere stato offeso, durante una seduta di consiglio comunale. La storia è andata avanti per anni, con l’ascolto delle registrazioni (i Comuni hanno società ad hoc che riportano e trascrivono tutto ciò che viene detto nel civico consesso, oltre al fatto che c’è l’impianto per la parte audio), poi la sentenza al Giudice di Pace. Non è la prima volta che sono partite denunce incrociate tra sinistra e destra, da quando esiste la registrazione.

Ma. Ste.