Odocre acre nei bagni della scuola. Evacuati 28 bambini della materna

Due intossicate in modo lieve e 28 bambini evacuati alla scuola materna “Pascoli“ di Barga. Questo il bilancio delle esalazioni fuoriuscite dalle tubazioni dei bagni della scuola e che hanno provocato un forte odore acre all’interno del plesso.

Tutto è successo ieri mattina attorno alle 11.10 quando le due custodi, forse impegnate nelle pulizie dei bagni, hanno avvertito un forte odore acre che si sprigionava nella stanza ed hanno dato l’allarme.

Immediatamente i 28 bambini che frequentano l’istituto scolastico sono stati evacuati nell’attiguo spazio all’aperto della scuola e nel frattempo sono stati allertati i vigili del fuoco giunti poi da Castelnuovo ed i sanitari del 118, giunti sul posto con l’ambulanza Bravo della Croce Rossa di Bagni di Lucca e con l’ambulanza India, con medico a bordo, giunta dalla Misericordia del Barghigiano di Fornaci.

Dopo i primi controlli effettuati i vigili non hanno riscontrato particolari rischi, ma la scuola è stata temporaneamente chiusa e sono stati avvertiti i genitori dei bambini per portarli a casa. Le due donne, che avvertivano fastidio alla gola, sono state portate, in via cautelativa, all’ospedale Santa Croce di Castelnuovo per un controllo al pronto soccorso.

In via del tutto precauzionale e vista anche la concomitanza con uno sciopero del personale scolastico per la giornata di oggi, con un’ordinanza sindacale emessa ieri è stata disposta la riapertura per lunedì prossimo. Nel frattempo, anche oggi ci saranno nuovi controlli dei vigili del fuoco. Sul posto, oltre a loro, anche i carabinieri della stazione di Barga ed i vigili urbani del Comune.

Per quanto riguarda le cause, tutto sarebbe partito da un’operazione di pulizia di uno degli scarichi di un bagno al secondo piano dell’attiguo palazzo dei Lavori pubblici, anch’esso un tempo facente parte del complesso scolastico di via Pascoli. Un normale disgorgante usato anche in passato che però stavolta ha causato una reazione che si è diffusa nelle tubature degli scarichi evidentemente collegati tra loro dei due edifici presenti in piazza. L’ordinanza di chiusura della scuola è stata emessa ieri pomeriggio. L’attività didattica riprenderà normalmente lunedì mattina.

Luca Galeotti