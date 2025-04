Occupano un’abitazione. Il blitz della Municipale nella corte a S.Concordio

Avevano forzato una finestra al primo piano e così sono riusciti a introdursi abusivamente in un immobile disabitato in Corte San Lazzaro a San Concordio dove si sono “trattenuti“ per alcuni giorni. È stata la segnalazione di un cittadino a far partire le indagini e l’operazione che ha visto coinvolti il Nucleo di sicurezza urbana, la squadra cinofila e due pattuglie del Nucleo viabilità della Polizia Municipale. In accordo con il proprietario dell’immobile lo scorso mercoledì 16 aprile gli agenti hanno fatto irruzione nell’edificio sorprendendo due extracomunitari di origine nordafricana.

Il nucleo cinofilo ha permesso di ritrovare anche sostanze stupefacenti occultate da uno dei due uomini, risultati già noti per precedenti. I due sono stati denunciati per danneggiamento, invasione di edificio privato e possesso di sostanze stupefacenti.

“Come in questo caso, le segnalazioni dei cittadini sono sempre indispensabili per prevenire e intervenire efficacemente sul territorio – affermano il sindaco Mario Pardini e l’assessore alla sicurezza Salvadore Bartolomei - ringrazio i nostri agenti e il Comando per la celerità e l’incisività di questa operazione perché l’illegalità non può essere assolutamente tollerata in nessun angolo del nostro territorio”.