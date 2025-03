"Occorre fare di più il talento fatica ancora"

LUCCA"In Provincia di Lucca quasi un’impesa su 4 è condotta da donne ma c’è ancora molto da fare e serve unità". Esordisce così Rosella Baroni, presidente di Confartigianato Donne Impresa in della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne. "Dobbiamo davvero riflettere – aggiunge – sul riconoscimento del ruolo della donna nell’impresa e nel lavoro. In Provincia di Lucca il 22,5% delle imprese artigiane, quasi un’impresa su quattro, è condotto da donne, ben 3 punti in più della media regionale. Nonostante i progressi, siamo consapevoli che c’è ancora molto da fare per rimuovere le difficoltà che ostacolano le donne, a partire dalla mancanza di un welfare che aiuti davvero nel conciliare la vita personale con quella lavorativa. Nel nostro Paese le donne lavorano meno degli uomini e guadagnano di meno, il talento femminile fatica a emergere e a raggiungere posizioni di responsabilità. Uno dei freni al riconoscimento del ruolo della donna nel mondo del lavoro è anche la competizione per i pochi ruoli apicali sul lavoro". "Dobbiamo invece costruire reti che possano permettere alle donne di cogliere opportunità di crescita e affermazione nel mondo del lavoro e nella società – prosegue conclude Rosella Baroni –. L’8 marzo non è solo un momento di celebrazione, ma un’occasione per dare visibilità e riconoscimento alle tante donne che ogni giorno contribuiscono con la loro professionalità e determinazione all’ innovazione e allo sviluppo economico e sociale".