Occhio di Lucca e i guardiani volanti Sold out il parapendio in tandem

Volo, emozioni, scoperte e un gelato speciale prodotto con la Dolce Farina di Castagne. Due giorni di manifestazioni sopra Cune, Borgo a Mozzano a ingresso libero vedranno protagonisti i Guardiani Volanti dell’Occhio di Lucca grazie ad una rievocazione storico-immaginifica che si terrà oggi e domani con partenza da il Crocialino (dietro il monte Bargiglio), organizzata dalle associazioni “Volo Libero Diecimo” e “Acunia”, con il patrocinio del Comune e della Pro Loco di Borgo a Mozzano.

I voli in tandem sono andati subito esauriti, ma sarà possibile rivivere la funzione storica di guardia e allerta sul territorio svolta dagli antichi custodi del monte Bargiglio (Occhio della Repubblica di Lucca) scrutando il cielo. Durante le giornate, i Guardiani Volanti, voleranno con un particolare vessillo della Repubblica di Lucca, realizzato a mano per l’occasione. Grazie al volo in parapendio, i guardiani potranno “pattugliare dal cielo i territori, scrutare l’orizzonte e avvisare la Repubblica di Lucca in caso di pericolo”. Il programma prevede per oggi il volo in parapendio in tandem pilota-passeggero: Guardiani Volanti con bandiere della Repubblica di Lucca con decolli previsti nella prima mattinata e nella seconda parte del pomeriggio, a seconda delle condizioni meteo. Alle 16.30 visita guidata al parco didattico dell’Ecomuseo diffuso “Terre dei Guardiani” gestito dall’associazione Castanicoltori Lucchesia. Alle 17 visita guidata alla Linea gotica che scorre lungo il crinale del monte, a cura del Comitato Linea Gotica Valle del Serchio. Dalle 11 alle 17.30, salvo esaurimento scorte, sarà disponibile, itinerante attraverso i luoghi interessati dagli eventi, un punto degustazione del gelato Dolce Acunia prodotto con la Dolce Farina di Castagne (marchio registrato e protetto) e Miele di Castagne, entrambi prodotti a km 0, frutto di una cooperazione tra “La Gioia del Gelato” di Borgo a Mozzano, associazione culturale Acunia, associazione castanicoltori Lucchesia, Gigi e la Mieleria. Domani i decolli di volo in parapendio singolo dei Guardiani Volanti con bandiere della Repubblica di Lucca. Alle 16 visita guidata al parco didattico dell’Ecomuseo diffuso “Terre dei Guardiani” gestito dall’associazione Castanicoltori Lucchesia. Alle 16.30 visita guidata alla Linea gotica, alle 18 sul monte Bargiglio - Occhio di Lucca, si terrà il Concerto della Merciful Band della Misericordia di Borgo.