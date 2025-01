“Occhio al decoro“. Ripulito il sottopasso

LUCCAIl Comune ha completato con successo la rimozione delle scritte vandaliche che deturpavano il sottopasso di Sant’Anna. L’intervento è stato portato avanti dagli uffici comunali competenti, in linea con gli obiettivi del progetto “Occhio al decoro”, coordinato e promosso dall’assessore di riferimento Paola Granucci.

L’iniziativa si inserisce in un ampio programma volto a migliorare il decoro urbano e sensibilizzare la comunità alla tutela e valorizzazione della città.“Occhio al decoro” è un progetto articolato in diverse iniziative che mirano a responsabilizzare i cittadini verso il rispetto del patrimonio urbano e ambientale. Tra le attività già avviate, spicca la distribuzione, nelle prime settimane di questo anno scolastico 2024-2025, di quaderni personalizzati con il logo del progetto a tutte le classi delle scuole elementari. Questi strumenti, forniti dall’azienda Lucart della famiglia Pasquini – da sempre sensibile alle tematiche ambientali e di sostenibilità – consentono agli alunni di esprimere la propria visione sul tema del decoro cittadino attraverso disegni, testi, fotografie e altre forme di creatività.

Un altro importante filone del progetto riguarda il censimento fotografico delle scritte vandaliche sugli edifici comunali e privati, realizzato con il supporto di associazioni attive nel settore ambientale. Questo lavoro confluirà in un report con mappa georeferenziata che, a partire dalla primavera 2025, sarà utilizzato per sensibilizzare i proprietari di edifici privati, invitandoli formalmente alla rimozione delle scritte.

"Il coinvolgimento attivo della cittadinanza è la chiave di questo progetto – dichiara l’assessore Paola Granucci – che non si limita a interventi diretti sul territorio, ma punta anche sulla sensibilizzazione e sulla promozione del senso civico. Per prevenire atti vandalici è fondamentale educare al rispetto del nostro patrimonio comune, attraverso azioni concrete e iniziative che promuovano una consapevolezza collettiva. Solo così possiamo lavorare insieme per migliorare il decoro urbano, nel breve e nel medio termine".

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a collaborare attivamente "per il successo del progetto, unendo le forze per rendere Lucca ancora più bella e accogliente".