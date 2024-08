Obiettivo, ampliare la via dell’acqua. Interventi su due fonti sorgive

New entry. Due nuove fonti a disposizione dei cittadini, per restituire valore alle acque sorgive della fonte del Tognoni a Massa Macinaia e a quella di San Giusto e per ampliare ancora la Via dell’Acqua. L’amministrazione Del Chiaro sta lavorando su queste due fonti esistenti, quella di Massa Macinaia deve essere spostata, e quella di San Giusto deve essere resa pubblica, in quanto si trova su terreno privato.

"Si tratta di due interventi a cui i cittadini del nostro territorio tengono - dice l’assessora all’Ambiente Claudia Berti - due situazioni complesse per motivi differenti, ma stiamo lavorando per superare gli ostacoli, perché il valore ambientale e territoriale di queste due fonti è alto, va preservato e anche valorizzato. La questione dell’acqua pubblica è prioritaria e fornire alle persone punti sicuri e controllati dove poter prendere l’acqua gratuitamente e utilizzando bottiglie di vetro è un modo concreto per dimostrarlo. Per questo vorremmo aprire una nuova fonte pubblica all’anno, alternando la zona del nord con quella del sud, in modo che tutti abbiano una fonte a cui poter andare, preferendola quindi all’acqua nelle bottiglie. A marzo 2025 festeggeremo la Giornata dell’Acqua insieme alle associazioni del territorio e quello sarà un momento in cui potremo compiere anche ulteriori valutazioni sui luoghi in cui intervenire".

Attualmente le fonti di acqua sorgiva a disposizione dei cittadini sono 16: la fonte ‘Ravano’ a Castelvecchio di Compito; la fonte ‘La Pollina’ a Ruota; ‘L’Agostina’ a Pieve di Compito; ‘Ponte alle Corti’ a Pieve di Compito; ‘Capo di Vico’ a Sant’Andrea di Compito; ’San Pierino’ a Sant’Andrea di Compito; ’Piturnella’ a Massa Macinaia; ‘Chiattino’ a Guamo; ‘Al Fattore’ a Colognora di Compito; ‘Pollastrini’ a San Martino in Colle; ‘Finetti’ a Gragnano; ‘Polla del Cane’ a Camigliano; ‘Lo Scacco’ a Segromigno in Monte; la fonte ‘Perfido’ a San Colombano; la fonte ‘Marzocco’ a Matraia; la fonte di San Pietro a Marcigliano.

Accanto alle fonti di acqua sorgiva, l’amministrazione comunale ha installato, in collaborazione con Acque, anche 4 fontanelli nei paesi più popolosi della zona pianeggiante del territorio: uno in piazza Don Cesare Stefani a Capannori; uno in via Montale a Lammari; uno in piazza del mercato a Marlia; uno in via della Chiesa a Lunata.

Massimo Stefanini