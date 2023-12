Obbligi antiriciclaggio. Due professionisti rischiano multe salate

La Guardia di Finanza di Lucca ha contestato oltre 60 violazioni agli obblighi antiriciclaggio, tra cui plurime omesse segnalazioni di operazioni sospette, con sanzioni fino a 300mila euro. Al centro delle indagini 2 professionisti giuridico-contabili esercenti l’attività di servizi forniti da dottori commercialisti. Gli accertamenti in un caso avrebbero portato alla luce condotte omissive ad, esempio, per quanto riguarda sia la segnalazione di operazioni sospette che per l’identificazione dei propri clienti e in più non avrebbe eseguito correttamente l’adeguata verifica secondo l’approccio basato sul rischio, rendendosi responsabile, solo in questo ambito, di ulteriori 38 violazioni. Il professionista, in relazione alle due condotte omissive, rischia sanzioni fino a 300mila euro. L’altro professionista, invece, si è reso responsabile di una condotta omissiva, frutto di più violazioni degli obblighi di adeguata verifica della clientela, sanzionata con l’applicazione della sanzione amministrativa in misura fissa pari a 2.000 euro.