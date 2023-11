Nuovo regolamento per la Ztl. Come cambiano gli accessi

Una maggiore e più specifica disciplina dei permessi per residenti e per i fornitori carico e scarico merci delle varie attività produttive. E’ quanto farà il nuovo regolamento per la ZTL nel centro storico di Altopascio, proposto dal Comandante della polizia municipale Italo Pellegrini e che sarà approvato martedì prossimo, 28 novembre, nel consiglio comunale della cittadina del Tau dove la Zona Traffico Limitato esiste da ormai da una ventina di anni. Dopo la delibera di istituzione e delle ordinanze di attuazione, mancava però una regolamentazione più attenta sul discorso delle autorizzazioni. Ci sono stati infatti casi in cui alcuni cittadini avevano avuto l’ok per entrare con le auto alle condizioni previste ma che, successivamente, hanno cambiato residenza, trasferendosi in altri Comuni e questi permessi sono rimasti, senza essere mai cancellati. Serviva una razionalizzazione, quindi, una specie di…pulizia e di aggiornamento generale, più consono al periodo attuale.

Attualmente l’ingresso della Ztl è da via della Torre, accanto al mitico campanile della Smarrita, percorribile nei due sensi di marcia, con semaforo che indica se è attiva oppure no, in adempimento dei decreti ministeriali, come prevede la legge. Tutto ciò per consentire ai residenti e ai pochissimi negozi rimasti di far accedere i fornitori delle merci.

L’area interessata è costituita dalle tre piazze, Ricasoli, Garibaldi, Ospitalieri, che rappresentano il cuore del complesso medievale, ma anche dalle vie della Torre, San Rocco e della Dispensa. Su via San Rocco, però, pur mantenendo il divieto di sosta, non ha più ragione di esistere in quanto da lì non si può passare più per entrare in piazza Ricasoli, per l’impalcatura che avvolge la Porta dei Vettori, da anni in attesa di interventi di sistemazione a livello strutturale e che adesso è attraversabile solo dai pedoni.

Entro breve tempo l’antico accesso alla piazza dovrebbe essere a posto. La questione del centro storico è da tempo allo studio, servono proposte e idee concrete per una sua rinascita e rivitalizzazione, eventi estivi del Luglio altopascese a parte. La destinazione commerciale, ad esempio, meriterebbe una riflessione. Nella stessa seduta, di martedì prossimo, si discuterà anche di sicurezza, con una mozione della maggioranza e di bilancio, con una variazione urgente.

Massimo Stefanini