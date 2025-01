Nuovo punto di ricarica. La Piana per le auto elettriche. Ecco la mappa nel territorio

Un nuovo punto di stazione e di ricarica per i veicoli elettrici ad alta potenza è in corso di realizzazione ad Altopascio, fino al prossimo 13 febbraio, all’uscita dall’area di parcheggio di piazza Moro, lungo il viale Europa. Una zona piuttosto trafficata. Si tratta di strutture sempre più necessarie visto l’incremento dell’utilizzo di mezzi non alimentati da combustibili fossili. Sono attualmente una decina le colonnine di ricarica nella cittadina del Tau, in primis nell’area di via delle Cerbaie e della zona industriale. Sono 29 invece a Capannori, grazie ad un accordo stipulato con la Società Consortile Energia Toscana.

Ecco la mappa: Matraia: parcheggio presso Le Colonne; Marlia: piazza del Mercato, nuovo parco di via della Chiesa, parcheggio scuola primaria via della Rimembranza; Segromigno in Monte Parco Lazzareschi, Parco Pandora; Segromigno in Piano: piazza Michela Fanini; Lappato: parcheggio via Pesciatina; Lammari: piazza Caduti di Nassiryia, parcheggio campo sportivo; Lunata: parcheggio via della Chiesa; Borgonuovo: parcheggio; Capannori: piazza Aldo Moro, parcheggio della piscina, parcheggio parco pubblico; Tassignano: stazione ferroviaria, Polo culturale Artèmisia; Pieve SanPaolo: via del Corpus Domini; Santa Margherita: parcheggio del cimitero; Carraia: PIP di Carraia (2 colonnine); Frizzone: uscita autostrada; Guamo: parcheggio via di Vorno, parcheggio via di Sottopoggio; Massa Macinaia: parcheggio del cimitero; San Leonardo in Treponzio: parcheggio scuole secondarie di primo grado; Sant’Andrea di Compito: parcheggio via della Torre; Castelvecchio di Compito, piazza Signorina Gina; Colle di Compito: parcheggio di via Nuova.

Massimo Stefanini