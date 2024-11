Nuovo portale web del Comune

Il Comune di Bagni di Lucca annuncia il lancio del suo nuovo portale web ufficiale, presentato in conferenza stampa, che sarà completamente attivo e operativo a partire dal 4 novembre 2024, sostituendo l’attuale sito. L’iniziativa nasce dall’esigenza di offrire ai cittadini, ai turisti e alle imprese locali uno strumento più moderno, accessibile e funzionale per navigare e interagire con l’amministrazione comunale.

Il nuovo sito, raggiungibile all’indirizzo www.comune.bagnidilucca.lu.it, è stato progettato per semplificare l’accesso alle informazioni e ai servizi offerti dal Comune, con un’interfaccia intuitiva e un design responsive, che ne facilita l’utilizzo da qualsiasi dispositivo, sia desktop che mobile.

Le principali novità del nuovo portale includono: Conformità alle linee guida AGID: Il nuovo portale è stato sviluppato seguendo le direttive dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), garantendo il rispetto dei più elevati standard di accessibilità, usabilità e sicurezza, in linea con la normativa vigente, cona migliore accessibilità riguardo in bandi e le pratiche amministrative.

"Siamo entusiasti di presentare un sito che rappresenta un grande passo avanti nella comunicazione tra il Comune e i cittadini, - ha dichiarato il Sindaco di Bagni di Lucca -". Un sistema che potrà aiutare concretamente la vita dei cittadini, portando soluzioni rilevanti nel quotidiano e ancor più accessibli i servizi.

"Il nuovo portale ci permetterà di essere più vicini alla comunità, offrendo strumenti digitali che migliorano la trasparenza e l’efficienza dei servizi".

"Un ringraziamento particolare – aggiunge Michelini (in foto) - al personale dell’ufficio Ced e all’assessore Roberto Bruno Strigoli che hanno seguito il progetto. Invitiamo tutti i cittadini e i visitatori a esplorare il nuovo sito ed a inviare suggerimenti o segnalazioni per migliorare ulteriormente l’esperienza online".

Per ulteriori informazioni: Comune di Bagni di Lucca, Tel. 0583809911 - Fax 0583809937 - E-mail segreteriasindaco @comunebagnidilucca.it, Tel: 0583-809911, Email: segreteria [email protected]. Sito web: www.comune.bagnidilucca.lu.it.

Marco Nicoli