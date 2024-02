Nuovo piano protezione civile, 700 risposte

Il Piano comunale di protezione civile, il documento che deve prevedere e programmare tutte le attività coordinate necessarie a superare eventuali emergenze o calamità sul territorio per fronteggiare gli eventi e portare aiuto alla popolazione è in fase di aggiornamento. Per questo il Comune di Lucca è impegnato in un lavoro di ascolto, rilevamento dati ma anche di discussione e formazione del personale interno dell’ente. “In questi giorni si sono svolti alcuni importanti e affollati appuntamenti – afferma l’assessore alla Protezione Civile Fabio Barsanti – ieri il confronto con gli altri enti del territorio Prefettura, Provincia di Lucca, 118; poi l’esercitazione con i dirigenti comunali; oggi la formazione per i responsabili delle unità operative con cui è organizzato il Comune di Lucca. Un lavoro necessario e minuzioso perché solo così saremo in grado di elaborare un nuovo Piano di protezione civile davvero efficace, capace di rispondere a tutte le principali emergenze che si possono verificare; un elemento di sicurezza per tutti i cittadini che possono a loro volta contribuire attivamente tramite un questionario on line”. Il questionario è ancora disponibile fino al 14 febbraio prossimo sulla pagina web https://civaproject.org/elementor-3944/partecipazione/ o seguendo il percorso civaproject.org >il processo partecipato. Il progetto “CIVA’ - Cittadinanza Impegnata, Volontariato Attivo”, [email protected].