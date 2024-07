Nuovo parco giochi inclusivo. A settembre l’inaugurazione

Passi avanti per il nuovo parco giochi totalmente inclusivo, che si sta realizzando a Segromigno in Piano. Il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Matteo Francesconi, insieme al consigliere comunale Gianni Campioni, ha fatto un sopralluogo sul cantiere per verificare l’andamento dei lavori e conferma che sta proseguendo come da programma, tanto che l’amministrazione prevede di inaugurarlo a settembre. Il nuovo parco è stato finanziato con circa 107 mila euro dalla Regione Toscana tramite l’azienda Usl Toscana nord-ovest, grazie al fondo per l’inclusione delle persone con disabilità. "La creazione di parchi, parchi gioco e aree fitness nei vari paesi del nostro territorio è una priorità per la nostra amministrazione – dice il vicesindaco Francesconi –. E’ cosa comprovata che mettere a disposizione dei cittadini, grandi e piccini, luoghi curati, verdi, che offrono la possibilità di divertirsi e socializzare senza dover per forza spendere dei soldi sono infrastrutture importanti per migliorare la qualità della vita delle persone".

"Questo parco giochi, inoltre, ha la caratteristica di essere totalmente inclusivo, altro aspetto su cui vogliamo lavorare con un’attenzione e dedizione costante e continua. La nostra priorità è garantire a tutti i cittadini gli stessi diritti, e per farlo è necessario fare interventi come questo, che devono diventare quotidiani. I lavori procedono spediti, nei primi giorni di settembre lo potremo inaugurare e sarà una festa per tutta la comunità".

Il parco, che ha una superficie complessiva di 1.500 metri quadrati, ospita un’area- giochi di 130 metri quadrati con giochi inclusivi, quindi utilizzabili anche dai bambini con disabilità, ed ha una pavimentazione antitrauma in gomma colata per assicurare la sicurezza degli utenti.

Sarà poi creata un’area fitness con attrezzature inclusive e un’area relax con vari arredi, anch’essi accessibili a tutti, tra cui tavoli e panchine. Nella nuova area verde saranno messe a dimora piante non allergizzanti e profumate, come ad esempio ginestre e lillà, la cui presenza potrà essere avvertita anche dalle persone non vedenti grazie alla loro particolare profumazione. Il parco sarà dotato di un innovativo impianto di illuminazione a led che rilascerà una luce diffusa e si autoregolerà in base alle varie ore del giorno. Nella parte del parco confinante con il parcheggio sarà realizzata una staccionata in legno.