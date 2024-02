Nuovo parcheggio vicino alla scuola. S.Pietro a Vico, c’è l’ok al progetto

San Pietro a Vico avrà finalmente il parcheggio vicino alla scuola e un impianto di illuminazione per il monumento ai caduti. Nell’ultima giunta comunale è stato infatti approvato il progetto di fattibilità per la costruzione di un parcheggio e la sistemazione di un’area verde in via della Chiesa, accanto alla scuola primaria di San Pietro a Vico. Nell’area più a ovest della scuola verrà realizzato un parcheggio rialzato al livello stradale con 37 posti auto disposti sia a lisca di pesce che in linea e uno spazio per lo scuolabus.

La parte restante, più vicina alla scuola, sarà invece riqualificata come zona verde con vialetti, alberature ornamentali e giochi per bambini. Entrambe le aree avranno un impianto di illuminazione pubblica.

"Si tratta di un intervento atteso da anni - afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Nicola Buchignani - che, oltre a fornire un parcheggio al centro della frazione, darà nuova sicurezza alle famiglie quando devono accompagnare i bambini a scuola. Infatti il parcheggio realizzato in una zona protetta avrà un accesso diretto alla scuola. Sempre a San Pietro a Vico verrà presto realizzato un nuovo impianto di illuminazione del Monumento ai Caduti con una spesa di 15mila euro".

Il progetto, atteso da lungo tempo, avrà un costo complessivo di 460mila euro interamente finanziati dal Comune di Lucca. Effettuato l’affidamento dei lavori il cantiere partirà nella prossima primavera.

Fab. Vinc.