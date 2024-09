Nuovo parcheggio al Ponte del Diavolo. Presentato il progetto del Comune

Venti posti auto, uno spazio da dedicare alle associazioni sportive che praticano attività sul Serchio, un nuovo strumento per valorizzare e rendere sempre più fruibile il Ponte del Diavolo, la porta della Mediavalle: in questo consiste l’ambizioso – ma realizzabile – progetto del nuovo parcheggio al ponte della Maddalena che il Comune di Borgo a Mozzano ha presentato alla Regione Toscana nell’ambito del bando che punta a migliorare parcheggi pubblici già esistenti. Un progetto da 1 milione e 760mila euro che, se finanziato, cambierà il volto di uno dei luoghi-simbolo dell’intera provincia di Lucca. Sulla sponda sinistra del Serchio si intende realizzare un parcheggio partendo dall’area di sosta già presente con circa venti posti auto e una zona, lungo la riva, dove non si potrà parcheggiare ma che sarà dedicata al carico e scarico e alle associazioni del territorio. "Il Ponte del Diavolo - commenta il sindaco Patrizio Andreuccetti - è un monumento prezioso che ci contraddistingue e che ci rende orgogliosi di abitare questi luoghi. Il progetto dà spazio anche alle numerose e attive associazioni sportive che potranno avere un luogo dove organizzare eventi, allenamenti e iniziative".