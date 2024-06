Nuovo ospedale di Comunità. Partono i lavori a Barga

Una notizia molto attesa per il territorio, con i lavori la nuovo ospedale di comunità di Barga che presto inizieranno, segnando un punto di svolta per la sanità territoriale.

Nel mese di giugno, nell’ambito del complesso ospedaliero di Barga, è in programma la consegna dell’ex Palazzina B all’impresa esecutrice dei lavori per la costruzione del nuovo Ospedale di Comunità di Barga, in cui saranno realizzati 20 posti letto di cure intermedie destinati all’assistenza di pazienti che, dimessi dall’ospedale o segnalati dal medico curante, hanno necessità di assistenza infermieristica H24 per un periodo determinato di tempo (in media 15-20 giorni).

L’Asl Toscana Nord Ovest fa presente che i servizi che si trovano all’interno della palazzina oggetto dell’intervento saranno ricollocati in parte nello stabilimento ospedaliero di Barga e in parte sul territorio dello stesso comune.

In particolare gli ambulatori specialistici (cardiologico, allergologico, pneumologico, diabetologico, urologico, spirometria, medicina dello sport e podologo) saranno ricollocati al piano terra all’interno della struttura ospedaliera.

A partire dal 10 giugno 2024, inoltre, l’ufficio della Farmaceutica territoriale si sposterà da Barga (nel perimetro ospedaliero) a Fornaci di Barga.

La nuova sede sarà all’interno del Centro socio sanitario “Giovanni Pascoli” di Fornaci di Barga (ex CESER) in via dell’Asilo 1, padiglione L (edificio che attualmente ospita la Neuropsichiatria infantile, la medicina legale e gli ausili e protesi). Il servizio di Farmaceutica territoriale sarà aperto al pubblico il lunedì e il giovedì dalle ore 9 alle ore 13.