Nuovo numero da chiamare per il “CUP“

Attenzione, a partire da mercoledì 1 marzo il numero 0585 498 498 diventa il numero di telefono unico del Cup per tutta l’Asl Toscana nord ovest e sostituisce i vecchi numeri finora utilizzati nei diversi ambiti territoriali. Gli operatori rispondono dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13. Dal 1 marzo in poi, quindi, l’unico numero da chiamare è lo 0585 498498, per prenotare o modificare appuntamenti di visite specialistiche e prestazioni di diagnostica strumentale; disdire un appuntamento; prenotare una visita di medicina sportiva; avere informazioni sullo stato della pratica di richiesta di ausili e protesi.

"L’istituzione di un numero unico valido sull’intero territorio della Asl Toscana nord ovest – sottolinea una nota dell’Asl – permette una migliore e più avanzata risposta alla popolazione. Un altro passo avanti verso l’omogeneità delle risposte in un’area vasta che comprende quattro province e che assiste oltre 1 milione e 200 mila cittadini. Attualmente i contatti di chiamata telefonica superano i 66mila al mese con una previsione annua intorno ai 750 mila".

L’Asl ricorda che per prenotare, modificare o annullare un appuntamento, oltre al CUP telefonico sono attivi anche i servizi on line messi a disposizione dalla Regione Toscana. Il portale prenota.sanita.toscana.it e la APP Toscana Salute, consentono di completare in piena autonomia una prenotazione tramite ricetta dematerializzata, inserendo il codice fiscale (CF) e il numero della ricetta elettronica (NRE).