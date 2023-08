Nuovo magazzino Celtex Altopascio: Variante approvata

Un impianto tecnologico per il magazzino della carta dell’azienda Celtex di Altopascio, in via dei Sandroni, che ha richiesto una struttura alta 23 metri al posto dei 12 previsti dal regolamento urbanistico vigente. Così si è resa necessaria una variante, approvata dal consiglio comunale (voto favorevole della maggioranza, astenuti FDI e Lega). Tra l’altro è la seconda deroga per l’altezza, dopo quella di Fapim alcuni anni fa. Celtex, all’avanguardia per l’innovazione e l’elevata tecnologia e che ha riqualificato un’area degradata nella zona industriale famosa per i rave party, investirà in maniera cospicua. "Arriviamo a conclusione di un iter che dal 2018 vede sprecarsi polemiche, strumentalizzazioni, falsità, - spiega il sindaco Sara D’Ambrosio - per noi sono sempre stati centrali due aspetti: da una parte cogliere il progetto proposto da Industrie Celtex come un’opportunità di consolidamento ed espansione del sito industriale, frutto negli anni anche di rigenerazione e di bonifica.

Dall’altra procedere nella correttezza, nella trasparenza e nella massima tutela ambientale e paesaggistica, coniugata allo sviluppo del territorio. Da queste due direttrici arriviamo all’approvazione della variante. L’iter autorizzativo, sviluppatosi nel corso di un anno, ha visto il progetto affrontare e superare la VAS e la VINCA, due procedimenti ambientali complessi, nel corso dei quali la Soprintendenza ha riconfermato il proprio parere favorevole, fino all’adozione avvenuta in conferenza dei servizi. Altre tematiche ambientali sono totalmente inesistenti".

