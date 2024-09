Nuovo look per piazza Cittadella. Arrivano asfalto natura e abbellimenti

Piazza Cittadella verrà tirata a lucido nelle prossime settimane. Sono previsti per l’inizio di ottobre i lavori di rifacimento del manto della piazza caratterizzata dal monumento in onore di Giacomo Puccini. L’asfalto natura, ormai risalente a tantissimi anni fa, è in più punti sgretolato e l’immagine complessiva della piazza, uno dei luoghi più caratteristici oltre che simbolici del centro storico, ha finito per risentirne duramente. A maggior ragione in considerazione del fatto che la piazza è meta fissa di turisti. I lavori, che dovrebbero durare lo spazio di pochissimi giorni, consentiranno di posare un nuovo e più moderno strato di asfalto natura, giusto in tempo le celebrazioni pucciniane per il centenario della morte che cade il 29 novembre prossimo. Nelle scorse settimane, la piazza, per troppo tempo lasciata in uno stato di semiabbandono con macchine di residenti e veicoli commerciali posteggiati anche accanto alla statua, è stata interessata anche da alcuni microinterventi: è stata posta un’altra rastrelliera per bici e nei pressi di via San Paolino, sono state collocate alcune fioriere per impedire la cessione dei mezzi.