Nuovo look per la caserma

E’ proprio il caso di dirlo: nuovo look. Sono stati aggiudicati i lavori per la risistemazione e l’imbiancatura delle facciate esterne della Caserma dei Carabinieri di Capannori, situata in via dei Colombini, che attualmente non sono in un buono stato di manutenzione e dopo le necessarie procedure burocratiche i lavori avranno inizio entro fine febbraio. L’intervento ha un costo complessivo di 85mila euro. I lavori di riqualificazione sono consistiti nel rifacimento della copertura dell’edificio, compreso l’isolamento termico del sottotetto dopo la rimozione dell’eternit presente e nella sostituzione dei serramenti esistenti con nuovi infissi. Le vecchie caldaie presenti al piano terra e al primo piano sono state inoltre sostituite con caldaie ad alto rendimento. Sostituiti anche i gruppi di illuminazione con nuovi apparecchi a led ad alta efficienza.

Questi interventi hanno avuto un costo complessivo di 200mila euro e sono stati finanziati per circa la metà dell’importo dalla Regione Toscana, nell’ambito dei fondi PIU.

Inoltre, per un importo di circa 23mila euro, sono stati eseguiti alcuni lavori di manutenzione straordinaria finalizzati, in particolare, al risanamento igienico sanitario di alcuni locali. "La Caserma dei Carabinieri del capoluogo – commenta l’assessore ai lavoir pubblici Davide Del Carlo - per la sua centralità sul territorio comunale riveste un ruolo significativo per garantire la sicurezza dei nostri cittadini ed è quindi importante garantire l’efficienza ed il decoro dell’immobile".

Ma.Ste.