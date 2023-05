Nuovo libro su fratel Paoli Le lettere dall’Argentina

A otto anni dalla scomparsa di Fratel Arturo Paoli (nella foto) si presenta il nuovo libro contenente l’edizione critica di quasi 150 lettere, scritte da Paoli nel primo decennio della sua vita latinoamericana. Il volume, curato da Silvia Scatena (ed. Morcelliana), con il suggestivo titolo di “Approdo in America Latina. Lettere dall’Argentina (19601969)“ sarà presentato sabato 20 maggio, alle 17, all’auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca, in piazza S. Martino, con un evento ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Le lettere raccolte in “Approdo in America Latina”, sono indirizzate da fratel Arturo a una ventina di interlocutori diversi, tra i quali spiccano, quanto a notorietà, i nomi di Paolo VI, Roger Schutz, Ernesto Balducci, Giorgio La Pira. Si evidenzia così il percorso personale che lo conduce a considerare quella che inizialmente definisce “terra dell’esilio” come “patria del cuore”, a seguito di un travagliato e doloroso percorso di separazione dalla cultura delle sue origini e, al contempo, di inserimento nel continente che rappresentava "l’heure de la jeunesse", emerge da altri corposi carteggi, in primis da quello con Gabriella Roncoroni Christeller, "amicizia irripetibile e meravigliosa".

In Argentina, dove il priore René Voillaume lo invia, nel gennaio 1960 insieme ad altri due fratelli, a fondare la prima fraternità argentina nella cuña boscosa di Fortín Olmos (Stato di Santa Fé), Paoli scopre un Vangelo "vibratamente, fieramente storico" come peculiarità della sua vocazione, sentendosi chiamato a "predicare il cristianesimo come rivelazione storica", come sottolinea Scatena nella documentata Introduzione al volume. Sullo sfondo si intravedono gli avvenimenti epocali del tempo.

Alla presentazione, dopo una breve introduzione di Bruna Bocchini Camaiani, storica, responsabile scientifica Fondo Paoli e di Andrea Palestini, presidente Fondazione Banca del Monte di Lucca, interverranno: lo storico Pietro Giovannoni, il giornalista Mauro Castagnaro, il monaco biblista Marcelo Barros, in dialogo con Silvia Scatena, storica, curatrice del volume, con la moderazione di Silvia Pettiti, referente del Fondo documentazione Arturo Paoli.

Parteciperanno all’evento, in collegamento zoom, Giorgio Christeller e alcuni protagonisti di quella stagione socio politica ed ecclesiale argentina. L’evento è inserito nel programma “Il deserto nella città“, promosso dall’Associazione Amici di Fratel Arturo Paoli.