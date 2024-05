Nuovo impianto a Salanetti. Le polemiche dell’opposizione

Ancora polemiche sull’impianto per il riciclo di pannoloni a Salanetti. "Comprendiamo - ironizzano i consiglieri dell’opposizione a Porcari - quanto sia difficile per l’amministrazione Fornaciari dopo 8 mesi di silenzi con la popolazione sull’iter dell’impianto. Venti giorni per convocare il consiglio straordinario da noi richiesto sul tema. Poi il voto contrario alla nostra mozione, al termine di un consiglio con la presenza di una lunga schiera di "esperti" e tecnici per rassicurare la popolazione. Operazione fallita tremendamente – ribadisce il gruppo La Porcari che vogliamo - di fronte alle molte domande inevase e ai dati inequivocabili contenuti negli atti. Al termine, solo un vago impegno per dare incarico a uno studio legale per capire che fare. A pochi giorni di distanza dalla scadenza dei termini per presentare ricorso".

"Poi Fornaciari e la sua maggioranza annunciano, in modo tutt’altro che chiaro, di volersi "rivolgere al TAR della Toscana perché valuti il progetto nel suo insieme? Se davvero l’amministrazione comunale vuole opporsi concretamente alla realizzazione dell’impianto - conclude il capogruppo Barbara Pisani (in foto) - faccia come noi e si dichiari apertamente contrario all’impianto e appoggi il ricorso dei cittadini".

Questa sera alle 21, all’Auditorium di via Roma 121, dell’argomento si parlerà diffusamente. "Saranno affrontati – scrive in una nota il Comitato "No Impianto pannoloni" che sta portando avanti il ricorso al Tar, - aspetti che, nel progetto presentato e illustrato nel consiglio comunale di 29 aprile scorso, non sono emersi dalla discussione. Si parlerà di emissioni, rumore, traffico, in una parola salute pubblica. Ribadiamo la più completa contrarietà".

Ma.Ste.