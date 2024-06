Nuovo consiglio comunale. La squadra di Talani e i progetti per il futuro

Una bella pagina di politica arriva da uno dei più piccoli comuni della Garfagnana, Molazzana, dove le storie umane che emergono dal percorso stabilito dopo il giuramento del sindaco Andrea Talani, ben si miscelano con la volontà espressa dai cittadini, nel pieno rispetto della minoranza consiliare.

Per Talani, sindaco eletto per il suo secondo mandato con l’89,4% delle preferenze con la sua lista "Siamo Molazzana" , seguito dalla seconda in campo "Noi Molazzana" guidata da Simone Simonini, che ha raccolto il 10,6% dei voti, è andato sino da subito il plauso di molti cittadini, favorevolmente colpiti dal garbo istituzionale nel diffondere immagini e nomi del nuovo consiglio comunale al gran completo, compresi i candidati di minoranza. Gesto per niente scontato e da sottolineare come notizia di rilievo, visto che la maggioranza dei nuovi sindaci ha, infatti e legittimamente, glissato sulla composizione completa del consiglio comunale dopo l’insediamento dei candidati e ha diffuso note relative esclusivamente a giunta e consiglieri di maggioranza. Altro passaggio molto interessante in questo piccolo comune, o sarebbe meglio dire comunità, che viaggia nel futuro correndo pur mantenendo fermi principi e priorità solide e solidali, arriva dalla storia della giovane consigliera Lisa Simonini. Da "cenerentola" nella scorsa legislatura, la più giovane presente in lista esclusa dalla prima fase dell’amministrazione e poi inserita in corsa dopo l’abbandono di un consigliere, ha affrontato l’emergenza pandemica occupandosi dei cittadini e delle loro difficoltà di prenotazione delle vaccinazioni, oggi è risultata essere la più votata della lista di Talani.

Per lei, 24 anni di Sassi laureanda nel corso magistrale "Marketing e ricerche di mercato", pronti incarichi di peso nella nuova amministrazione; capogruppo di maggioranza, con deleghe all’Unione dei Comuni, Gestioni associate, Comunicazione, Innovazioni tecnologiche, Gea. Questa la squadra amministrativa al completo, con il primo cittadino Andrea Talani che mantiene nelle sue mani le deleghe alla Scuola, Cultura, Personale, Parco Alpi Apuane, Gaia. Come anticipato sopra, il capogruppo di maggioranza con deleghe suddette è Lisa Simonini, Graziano Tardelli è il vicesindaco con deleghe ai Lavori Pubblici, Agricoltura, Caccia e Pesca, Viabilità, Lucia Biagioni assessore con deleghe al sociale, polizia municipale politiche abitative e protezione civile. Alla consigliera Deborah Simonini vanno le deleghe a finanza, bilancio e tributi, mentre a Giuseppe Carli il Turismo e il Patrimonio storico. A Beatrice Bravi le Politiche giovanili, Pari Opportunità , Formazione professionale, Ambiente e Rinnovabili e a Luca Togneri deleghe allo Sport e rapporti con le associazioni.

Fiorella Corti