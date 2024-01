"Nuovo Comandante della Polizia Municipale di Montecarlo: sfide importanti in arrivo" Arriverà dalla Provincia di Ferrara un nuovo Comandante della Polizia Municipale di Montecarlo, che prenderà servizio nel mese di febbraio. Sarà la quarta donna in 18 mesi a ricoprire questo ruolo, con sfide importanti come la Ztl e i parcheggi in centro.