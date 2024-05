Nuovo Cinema Boccherini. Rossini protagonista all’auditorium Suffragio

Per il ciclo “Nuovo cinema Boccherini”, promosso dal Conservatorio “Boccherini” e dal Circolo del cinema di Lucca, lunedì 13 maggio, alle 21, è in programma “Rossini”, biografia del celebre compositore diretta da Mario Bonnard nel 1942. Un racconto accurato della vita pubblica e privata del geniale operista pesarese con belle scenografie e raffinati costumi. La pellicola si concentra sul fruttuoso periodo tra il 1815-16, con il trasferimento di Rossini a Napoli, la composizione della Elisabetta, lo spostamento a Roma per la creazione del celeberrimo Barbiere e il ritorno a Napoli per la messa inscena dell’Otello.

La vita del compositore è dunque vista attraverso tutte le memorabili tappe della sua carriera artistica, le discussioni con il suo impresario, ma anche attraverso i drammi familiari vissuti, in particolare il difficile periodo causato dalla perdita della voce da parte di Isabella Colbran, sua moglie e principale protagonista di tutte le sue opere. Non a caso la pellicola è anche presentata con il titolo “Arte e amori di Gioacchino Rossini”. La proiezione è organizzata in collaborazione con il Circolo del cinema di Lucca. L’ingresso è libero e gratuito.