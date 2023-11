Nuovo centro sportivo di Calavorno. Opera da oltre un milione di euro: "Aggregazione per il territorio"

Al via il cantiere per il nuovo centro sportivo polivalente di Calavorno, frazione del comune di Coreglia Antelminelli. Si tratta di un’opera importante, fondamentale e molto attesa che impegna complessivamente oltre un milione di euro e che, una volta completata, doterà non solo la frazione, bensì l’intera comunità coreglina, di un’area riqualificata al servizio dei giovani, degli anziani, delle famiglie e di tutta la popolazione. A completare l’opera, poi, anche l’installazione di giochi per ragazzi e bambini, un gazebo coperto dove poter sostare, il rifacimento generale dell’illuminazione e la realizzazione di un canale di guardia per far defluire correttamente le acque, andando così a intervenire anche sul fronte della sicurezza idraulica e della regimazione delle acque. Inoltre, sarà sostituita la pavimentazione del campo da pallavolo esterno, con materiale più adeguato e tecnico.

Saranno realizzati un campo da calcetto esterno con erba sintetica, completo di illuminazione, sarà sostituita la copertura del campo da tennis, sarà rifatta la pavimentazione e completamente sostituita la fornitura elettrica, sarà realizzato un campo da bocce. Non solo sport: nella struttura polivalente, infatti, sarà presente anche un percorso vita dove poter svolgere esercizi aerobici e ginnici con 7 attrezzi diversi. "Abbiamo compiuto importanti passi avanti – commenta il sindaco di Coreglia, Marco Remaschi -: abbiamo già messo a norma le cucine e le sale riunioni, reso accessibile l’area, costruiti nuovi spogliatoi e risistemato una porzione dell’area esterna. Complessivamente abbiamo investito circa 400mila euro e altri 700mila serviranno adesso per completare il progetto".

"Si tratta di risorse completamente coperte da fondi del Pnrr - conclude -, oltre che ministeriali e regionali. In questo progetto si affronta il tema del miglioramento della qualità della vita; ogni parte del territorio è importante e solo dotando le frazioni di strutture, servizi e comodità possiamo renderle davvero vivibili. Questo è il nostro obiettivo e da questo progetto passa la possibilità di creare un vero centro di aggregazione per tutte le età e un punto di riferimento per l’intera collettività e non solo".

Fio. Co.