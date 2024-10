Nuovo asilo nido e scuola materna. Dubbi sul terreno di Piangrande

Una caratterizzazione ambientale per i terreni dove dovrà sorgere il nuovo asilo nido ed in futuro anche la scuola materna di Barga. I gruppi consiliari di opposizione, Fare Barga e Progetto Comune, hanno presentato ufficialmente una mozione per l’avvio appunto di una caratterizzazione ambientale del sito destinato alla costruzione di questi edifici, esprimendo forte preoccupazione in merito alla scelta dell’area di Piangrande. In questa localizzazione, in prossimità di un ripetitore Telecom e di una zona in cui in passato, scrive l’opposizione, sono stati smaltiti rifiuti, solleva preoccupazioni sulla presenza di potenziali rischi per la salute. Per questo motivo i due gruppi consiliari ritengono necessario sollecitare l’amministrazione comunale ad avviare un’indagine ambientale approfondita, al fine di garantire che l’area sia sicura. "La nostra richiesta di caratterizzazione ambientale è motivata dalla necessità di tutelare la salute dei cittadini, soprattutto quella dei più piccoli".

"Senza un’adeguata verifica, non possiamo consentire che i lavori siano attuati. Auspichiamo che l’amministrazione accolga la nostra mozione e provveda ad effettuare tutte le verifiche necessarie- sostengono i Capi gruppo Francesco Feniello e Lucia Morelli. L’opposizione propone l’esecuzione di test al fine di analizzare i diversi fattori che potrebbero influenzare l’eventuale progettazione e costruzione della cittadella scolastica. Qualora venisse riscontrata la presenza di eventuali agenti inquinanti, chiede che vengano prese decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e che siano intraprese immediatamente azioni di bonifica".

"Chiedono inoltre all’amministrazione comunale di condividere pubblicamente i risultati delle indagini e le eventuali misure correttive da adottare. La mozione sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale, presumibilmente a metà novembre, durante il quale i due gruppi consiliari fanno sapere che esporranno la proprie preoccupazioni e chiedernno un intervento tempestivo da parte dell’amministrazione".