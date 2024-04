Nuovi mezzi per gli Autieri. Per aiutare i cittadini nei casi di necessità

Giornata di festa per la sezione Garfagnana dell’Associazione nazionale Autieri d’Italia, presieduta da Massimo Turri, a Castelnuovo, la quale, in occasione dell’assemblea degli iscritti, ha presentato e inaugurato nuovi mezzi per le attività sempre più ampie e impegnative del gruppo garfagnino. Al termine dell’incontro, gli Autieri hanno assistito in Duomo alla Messa celebrata da padre Cruz. Successivamente, dopo l’omaggio al monumento ai caduti, alla presenza delle autorità cittadine e delle associazioni combattentistiche e d’arma, sono stati inaugurati tre automezzi. Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco Andrea Tagliasacchi che ha ringraziato gli Autieri per il loro grande impegno. Dopo la benedizione dei mezzi, una gioiosa cena Da Carlino. Il presidente Massimo Turri ha spiegato l’acquisto dei mezzi. Un nuovo pulmino era necessario per sostituire il vecchio Fiat-Ducato, in seguito anche agli innumerevoli interventi effettuati e ai chilometri percorsi soprattutto durante l’emergenza da Covid.

Il Ford-Ranger con modulo antincendio potrà essere unito alla colonna mobile nazionale durante le grandi emergenze incendi. Il terzo mezzo, un VM90, è stato rimesso a nuovo dai volontari dell’Associazione e si è dimostrato già utile, nel giugno scorso, nell’alluvione in Emilia Romagna, potendo essere impiegato in tutta sicurezza anche dove l’acqua raggiungeva i sessanta centimetri.

Dino Magistrelli