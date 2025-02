Nuove risorse per i cantieri. Ecco come

Quali sono i prodotti e i servizi finanziari offerti dalla Cassa Depositi e Prestitiper il finanziamento degli investimenti degli enti locali? A quali bandi possono partecipare Provincia e Comuni del territorio? Quali le opportunità di finanziamento del Credito sportivo e culturale? A queste domande ha cercato di dare risposte il convegno svoltosi nell’Antica Armeria di Palazzo Ducale, a Lucca, a cui hanno preso parte il consigliere provinciale con delega al bilancio Andrea Carrari, alcuni sindaci e funzionari dei Comuni del nostro territorio. A spiegare agli amministratori locali le possibilità e le opportunità offerte dalla Casa Depositi e Prestiti è stato Riccardo Maria Ardizzone(Responsabile relazioni Business PA Centro-Ovest e Referente Ufficio CDP di Firenze) il quale ha illustrato i vari canali di intervento e, in particolare, il Fondo rotativo per la progettualità, così come le altre azioni che riguardano i finanziamenti agevolati e i prodotti finanziari innovativi. Dal canto loro Teodolinda Aniello (referente commerciale Toscana) e Gianluca Diotallevi(Capo Area Centro Italia) del Credito sportivo e culturale hanno illustrato il Bando Missione Cultura 2025 e il Bando sport Missione Comune 2025che mettono a disposizione cospicue risorse per gli interventi degli enti territoriali. L’incontro è stato moderato e concluso dal dirigente Massimiliano Bendinelli.