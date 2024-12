Nuova tappa della mobilità “A11 gratis per residenti“

Azioni di breve e di medio periodo, per migliorare la mobilità degli abitanti della Piana di Lucca, e quindi la vivibilità dei territori: questa è la linea decisa dalla seconda riunione del tavolo della mobilità dei Comuni della Piana (Lucca, Capannori, Porcari, Altopascio) e della Provincia di Lucca che si è riunito ieri in municipio a Capannori, dopo la prima riunione risalente a qualche settimana fa in cui era emersa anche l’idea del pedaggio sul tratto autostradale nella Piana.

All’incontro erano presenti il sindaco di Capannori Giordano Del Chiaro, il vicesindaco Matteo Francesconi, i consiglieri con delega Michele Del Debbio e Gigliola Biagini, l’assessore alla mobilità del Comune di Lucca Remo Santini, il sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari, la sindaca di Altopascio Sara D’Ambrosio e il vicepresidente della Provincia Andrea Carrari.

Analizzando i dati sugli studi di flusso di traffico forniti da Provincia e Comune di Capannori, gli amministratori hanno deciso di lavorare da subito per rendere gratuita la tratta autostradale Altopascio-Lucca est per i Tir e per i residenti chiedendo un incontro sul tema al Ministero delle Infrastrutture e di elaborare un piano per realizzare le corsie

preferenziali nelle strade della Piana per i pullman e per il tram, in modo da favorirne l’uso da parte dei cittadini, oltre a incontrare a breve Autolinee Toscane per realizzare il biglietto unico urbano.

Accanto a questo, è stato anche deciso di lavorare insieme alle associazioni di categoria per fare campagne di sensibilizzazione sulla mobilità alternativa, perché ciascuno contribuisca al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, promuovendo soluzioni e stili di vita anche nuovi o differenti da quelli consolidati.

Un altra tappa convergente tra gli amministratori per cercare di trovare soluzioni utili a un problema che presenta ancora tante falle. Il tavolo di mobilità prosegue, ha già fissato un prossimo incontro per venerdì 10 gennaio 2025.