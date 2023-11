Nuova strada, lavori per 3 milioni. Avanti il primo lotto del cantiere tra Sarzanese e via dei Pellegrini

I lavori del nuovo collegamento tra via dei Pellegrini e via Sarzanese, a cavallo tra le frazioni di Sant’Angelo in Campo e Nave, proseguono a pieno regime e presto si amplieranno con un nuovo cantiere che estenderà i lavori in corso fino a raggiungere via dei Sillori creando così un unico percorso che alleggerirà il traffico sulla via Sarzanese e riqualificherà la zona donandogli anche una nuova pista ciclabile e un’area giochi. Ieri mattina si è tenuto un sopralluogo a cui hanno preso parte il sindaco Mario Pardini, l’assessore Nicola Buchignani, il presidente della Commissione consiliare Marco Santi Guerrieri, Giovanni Del Debbio oltre ai tecnici comunali e delle imprese coinvolte nel progetto.

Nel dettaglio, il progetto è suddiviso in due lotti separati. Il primo, già in corso di realizzazione, vedrà la costruzione di una nuova rotatoria in prossimità di via Sarzanese e di una nuova strada fino a via dei Pellegrini, in particolare, questo primo tratto di strada di 200 metri è finanziato totalmente da Eurospin, con un investimento di 900mila euro, che proprio lungo il tracciato in costruzione aprirà un nuovo supermercato.

I lavori però non si limiteranno a creare un collegamento alternativo tra via Pellegrini e via Sarzanese, ma proseguiranno fino a via dei Sillori, grazie a un investimento comunale di 1,8 milioni di euro, permettendo così di unire via dei Pellegrini con via dei Sillori con un ulteriore tratto di strada di 400 metri.

La costruzione della strada tra via dei Sillori e via dei Pellegrini sarà accompagnata dalla realizzazione di una pista ciclabile, che sarà successivamente prolungata fino a via Sarzanese, da aeree verdi che si svilupperanno lungo l’intero tracciato e da un piccolo parco giochi per bambini che sorgerà presso via dei Sillori.

"Realizziamo un’importante infrastruttura che migliora la qualità della vita per chi abita in questa zona - afferma il sindaco Pardini - allontaniamo il traffico dei mezzi di Sistema Ambiente che ogni giorno, centinaia di volte, transitavano in via Ducceschi per recarsi allo stabilimento di Sant’Angelo in Campo. Un progetto ben fatto che prevede anche opere verdi di mitigazione e decoro urbano, come alberi e aiuole. Sono particolarmente soddisfatto che entrambi i lotti dell’opera, sia quella eseguita da Eurospin, sia quella comunale, siano stati affidati alla stessa ditta la Del Debbio spa, una garanzia per la qualità e i tempi di consegna". "Il lotto di strada realizzato direttamente dal Comune è stato affidato con gara con l’offerta economicamente più vantaggiosa - afferma l’assessore Buchignani - questo significa che saranno realizzate migliorie aggiuntive al progetto iniziale".

"Il progetto - conclude - prevede inoltre anche la realizzazione di importanti opere di raccordo con il sistema stradale esistente, sarà ricostruito il ponticello sotto via dei Sillori, ovviamente saranno realizzati marciapiedi e messi a dimora decine di alberi, come richiesto dai cittadini. Il cantiere avrà una durata di circa 300 giorni per cui calcoliamo che entro l’autunno del 2024 sarà concluso".

Andrea Falaschi