Nuova scuola media: cambia l’azienda Tar dà ragione alla seconda classificata

Nuova scuola media di Altopascio: cambia l’azienda appaltatrice dei lavori con un rischio di slittamento dei tempi. Il Tar – Tribunale amministrativo regionale – ha dato ragione alla ditta arrivata seconda classificata alla gara di appalto, dopo il ricorso.

Lo fa sapere in una nota il Comune di Altopascio che ricorda come la gara – da oltre 7 milioni di euro, finanziata grazie ai fondi Pnrr - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – , e i lavori dovranno essere adesso affidati alla società Travex di Perugia. L’amministrazione sottolinea che il percorso per arrivare in tempi utili all’avvio del cantiere va comunque avanti.

In poco più di un mese il Tribunale amministrativo regionale si è pronunciato, accogliendo il primo motivo di ricorso della Travex, ovvero quello in base al quale la Legnotek (la ditta risultata aggiudicataria tramite la gara d’appalto condotta dalla Stazione unica appaltante della Provincia di Lucca) avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non aver prodotto il computo metrico delle migliorie (a nulla, quindi, è valso il soccorso procedimentale attivato nei confronti della stessa Legnotek, trattandosi di documento che doveva ritenersi indefettibilmente connesso agli atti dell’offerta).

L’aggiudicatario a questo punto diventa Travex, e non più Legnotek. "Nel caos più totale - spiegano il sindaco, Sara D’Ambrosio e l’assessore ai Lavori pubblici, Francesco Mastromei - , tra tempi delle gare da rispettare, l’aumento dei prezzi, le norme che cambiano, le mille interpretazioni rispetto alle modalità di gara, l’unica certezza che abbiamo è una giustizia che per le gare Pnrr può far valere molte deroghe e quindi almeno i tempi degli esiti su ricorsi sono brevi e certi. Questa è una magra consolazione, ma è ciò che ci consente oggi, dopo poco più di un mese, di sapere esattamente come dobbiamo procedere. Andiamo avanti con la Travex, che tra l’altro aveva presentato un’offerta tecnica e di migliorie molto valida. Da parte del Comune stiamo lavorando sulla procedura di affidamento della direzione dei lavori e inizieremo a brevissimo i controlli e le verifiche di legge per poi procedere con il contratto alla Travex".

"Per noi l’obiettivo resta lo stesso: in autunno partire con i lavori per la nuova scuola media, per consegnare ai ragazzi e alle ragazze di Altopascio e alle future generazioni, una struttura completamente accessibile e sostenibile dal punto di vista energetico e ambientale, moderna, bella da vivere e da vedere - concludono - , capace di rispondere alle necessità della comunità di oggi e di domani. Una scuola ambiziosa di cui Altopascio ha estremo bisogno".