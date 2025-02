Nuova nomina per il dottor Renato Galli

Il dottor Renato Galli (foto) è il nuovo direttore del dipartimento delle specialità mediche. Renato Galli si è laureato in medicina all’Università di Pisa dove si è anche specializzato in neurologia e medicina riabilitativa conseguendo il dottorato di ricerca in fisiopatologia delle funzioni nervose. Galli ha ricoperto diversi incarichi: dal 1993 al 2003 dirigente medico all’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana e poi primario della neurofisiopatologia dell’ospedale Lotti di Pontedera; successivamente direttore dell’area omogenea per le patologie cerebro cardio vascolari della ASL Toscana nord ovest e vice direttore del dipartimento delle specialità mediche. Inoltre, è stato coordinatore nazionale dello studio PULSE (Stimolatore vagale in epilessie), coordinatore regionale toscano della Lega Italiana contro l’epilessia e della sezione toscana della Società dei neurologi, neuroradiologi e neurochirurghi ospedalieri. Ha fatto parte di diverse commissioni per la stesura delle linee guida sull’epilessia, sclerosi multipla e cefalea ed è tuttora professore a contratto alla scuola di specializzazione in neurologia.

"Sono onorato di essere stato scelto per ricoprire un incarico così delicato – sottolinea Galli - per questo ringrazio la direzione aziendale per la fiducia che mi ha accordato e il mio predecessore e collega a Pontedera, Roberto Andreini che in questi anni ha lavorato con competenza e responsabilità. E’ mia intenzione mettere il massimo impegno e sono ben conscio che la direzione del dipartimento medico è un compito impegnativo, viste le numerose specialistiche presenti al suo interno e che, quindi, dovrò dare il massimo".