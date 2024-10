Nuova illuminazione a Coreglia. Progetto per tutte le frazioni: "Sicurezza e attenzione all’ambiente"

In partenza i lavori per rendere sempre più efficiente l’illuminazione nel comune di Coreglia Antelminelli, che interesseranno ognuna delle frazioni del territorio, con l’affido del primo lotto. Si tratta del perfezionamento del progetto studiato dell’amministrazione guidata dal sindaco Marco Remaschi per efficientare i punti luce esistenti e installarne di nuovi su tutto il territorio di Coreglia Antelminelli. Un impegno consistente, per un totale di 211.500 euro stanziati nel bilancio 2024, per portare l’illuminazione dove non è ancora presente e sostituire i corpi illuminanti presenti con altri, nuovi, efficienti e più performanti dal punto di vista energetico, sia nelle frazioni di fondovalle che in quelle montane. Il lavoro riguarderà 286 pali della pubblica illuminazione, con la sostituzione dei vecchi impianti e la creazione di nuovi: il primo lotto di lavori, per un valore di 70mila euro e finanziato con risorse ministeriali, è stato affidato alla ditta Elettroimpianti Gabrielli, e riguarda 172 punti efficientati, suddivisi in 110 a Piano di Coreglia, 43 a Coreglia capoluogo, 10 a Vitiana e 9 a Tereglio. Il secondo lotto, invece, dal valore di 141.500 euro, interesserà 114 punti luce, di cui 56 a Piano di Coreglia, 15 a Lucignana, 13 a Vitiana, 13 a Tereglio e 17 a Ghivizzano Castello, di cui 75 già esistenti, e 39 nuovi: la gara sarà avviata entro la fine di ottobre e l’affidamento è previsto entro dicembre.

"In entrambi i lotti – spiega il sindaco Marco Remaschi – , l’installazione di apparecchi luminosi a led garantirà una riduzione significativa dei consumi energetici e dei costi di manutenzione, migliorando al contempo la sicurezza delle strade grazie a una migliore qualità dell’illuminazione pubblica. Il nostro obiettivo è infatti sempre incentrato sulla qualità della vita degli abitanti; un obiettivo che portiamo avanti intervenendo sulla manutenzione stradale, sul dissesto idrogeologico, sull’illuminazione, come in questo caso, e sulla rigenerazione urbana, con nuovi spazi di incontro e socializzazione. Fa parte di questo disegno anche l’investimento sul piano culturale e aggregativo, con eventi, appuntamenti, iniziative che coprano tutto il territorio e diano valore e supporto a tutte quelle realtà che quotidianamente consentono a Coreglia Antelminelli di essere un luogo vivo e apprezzato". "Nel caso dell’illuminazione pubblica, poi, l’attenzione è rivolta anche all’ambiente, per ridurre i consumi e contribuire a una maggiore sostenibilità ambientale".

Fio. Co.