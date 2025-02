Nuova commissione delle pari opportunità

Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità le componenti della nuova commissione pari opportunità del Comune approvando la proposta della commissione consiliare numero uno, "Cultura, polo tecnologico, calzaturiero, attività produttive, commercio, turismo e sport" che ha esaminato le candidature pervenute in base ad un avviso pubblico emesso dal Comune. Della nuova commissione pari opportunità che resterà in carica fino al 2029, fanno parte Nicole Benetazzo, Elena Franceschini, Benedetta Romani, Pamela Guasparotti, Sara Lorenzetti, Maria Rosa Gabriella Scucchia, Maddalena Mauriello, Michela Menchini, Geni Caturegli, Giulia Panconi in rappresentanza del Centro Antiviolenza Luna, e tre consigliere comunali che hanno manifestato la loro disponibilità a farne parte: Marianna Modestino e Michela Pisani per la maggioranza e Elisabetta Triggiani per la minoranza. Fanno parte di diritto della Commissione (solo con funzioni consultive) anche le assessore della giunta comunale, oltre all’assessora Ilaria Carmassi che ha la delega alle Pari Opportunità, le assessore Claudia Berti, Serena Frediani, Silvana Pisani e Silvia Sarti.

"La commissione – spiega l’assessora Ilaria Carmassi – potrà realizzare, incontri, attività, progetti rivolti alla cittadinanza, alle scuole e alle varie realtà del territorio per sensibilizzare la comunità sui diritti, al fine di promuovere una nuova cultura che rimuova i comportamenti discriminatori nei confronti delle donne nei vari ambiti. Ringrazio la commissione cultura per l’importante lavoro svolto".

M.S.