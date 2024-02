Nuova circonvallazione. La maggioranza applaude la conferenza dei servizi

I consiglieri di maggioranza di Altopascio (Lista Sara D’Ambrosio Sindaco, Partito Democratico, Azione, ViviAmo Altopascio) plaudono alla convocazione della conferenza dei servizi preliminare per la valutazione del progetto del III lotto della circonvallazione di Altopascio.

"Un momento importante per entrare nel vivo dell’analisi tecnica di un’infrastruttura, finita nel dimenticatoio. Oggi siamo a un punto importante di avanzamento dell’iter per la circonvallazione di Altopascio - spiegano -, mai ci eravamo spinti così avanti. Una quindicina di anni fa, infatti, la circonvallazione di Altopascio fu derubricata a essere un lotto funzionale del più ampio sistema tangenziale di Lucca in capo all’Anas e oggi a un commissario straordinario che, fino a questo momento, ha un mandato specifico e le risorse solo per il famoso e contestato Asse Nord Sud. Determinata a realizzare un’infrastruttura di circonvallazione per Altopascio, l’amministrazione D’Ambrosio ha avviato un confronto efficace con la Regione Toscana e la Provincia di Lucca e ottenuto un primo finanziamento di 200mila euro per il primo livello progettuale".

I consiglieri sottolineano inoltre il processo di coinvolgimento avviato con i cittadini, evidenziano come residenti e consiglieri comunali, compresi quelli di opposizione, siano stati convocati insieme alla maggioranza per essere ulteriormente aggiornati e informati.