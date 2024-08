Nuova caserma di Porcari. Cambia il piano sismisco

Il progetto, relativo alla parte dell’adeguamento sismico della caserma dei carabinieri di Porcari, che verrà realizzata nell’ex immobile delle suore Dorotee in via del Centenario, va modificato, si passa dalla classe quattro alla due, per una variazione delle normative nazionali. Il Comando provinciale dell’Arma, ha comunicato tutto ciò al Comune. "Si rende necessario la revisione del progetto", è scritto nella determinazione. Quella che avrebbe potuto sembrare una cattiva notizia, (dilatazione dei tempi) invece si trasforma in una buona. Per quale motivo? Sarebbe stato peggio il contrario, invece scendere dalla classe quattro alla due significa che ci saranno minori lavori da svolgere ma, soprattutto, anche meno denaro da spendere. Nelle pieghe della determinazione numero 490 del 22 agosto 2024, all’albo pretorio on line del Comune di Porcari, c’è una variazione che a prima vista appare tecnica, riguardante il progettista dell’opera, con estensione aggiuntiva di competenze. Scavando ulteriormente si scopre questo cambiamento che per lo studio tecnico di Viterbo che sta preparando gli elaborati non comporterà eccessive difficoltà. Dovrà essere aggiornato il lavoro. Adesso l’interrogativo diventa: sarà possibile vedere lo start al cantiere nel 2025? Intanto, come noto, è arrivato un milione di euro dal bilancio regionale per il primo lotto.

Il resto del progetto esecutivo, elaborato insieme all’Arma che ha fornito tutta una serie di prescrizioni e indicazioni su distanze e grandezza dei locali, è già pronto. Basta modificare solo al parte relativa alla sicurezza sismica. Una struttura attesa da mezzo secolo. Il nuovo presidio si occuperà anche del territorio di Montecarlo che si sgancerà da Altopascio e si inserirà tra quelli già presenti: Capannori capoluogo, Lammari, Pieve di Compito e, appunto, quello della cittadina del Tau. Il fabbricato venne acquistato dal Comune il 31 dicembre 2018 per 300 mila euro. Previsti 1200 metri quadrati coperti dell’edificio e gli oltre mille di piazzale esterno. Dimensioni che porteranno la caserma di Porcari ad essere tra le più ampie della Piana, circa il doppio, per fare un esempio, di quella attuale di Altopascio.

Massimo Stefanini