Nuova azienda a Colognola: "Opportunità di occupazione"

"Per una amministrazione comunale, in particolare in una zona come la Garfagnana, con tanta necessità di occupazione – commenta il sindaco di Piazza al Serchio Andrea Carrari – è una grande soddisfazione quando apre sul proprio territorio una nuova azienda. Così siamo a festeggiare l’inaugurazione della Mab Forniture, con sede a Colognola, a un paio di chilometri da Piazza al Serchio, con l’auspicio che l’azienda si affermi sul nostro territorio e porti anche posti di lavoro come già ha iniziato. Un ringraziamento poi a Mariano Collarini, nostro storico imprenditore locale che ha messo a disposizione della Mab Forniture, che ha anche la rappresentanza ufficiale per l’alta lucchesia di Husqvarna, un ampio capannone di 300 metri quadrati. A Mariano e alla sua famiglia un plauso per la sua lunga attività". Al tradizionale taglio del nastro era presente anche il consigliere regionale Mario Puppa che ha portato il plauso dell’Ente toscano.

"L’apertura di un’attività – ha affermato Puppa – rappresenta per i territori come la Garfagnana una grandissima opportunità per arginare, attraverso il lavoro, il drammatico calo demografico. Investire nel nostro territorio vuol dire dare una speranza di crescita e di futuro". L’azienda è specializzata nei settori della ferramenta, oleodinamica, lubrificanti, attrezzature da lavoro, edilizia, boschivo, cave. E’ nata cinque anni fa con una prima sede ad Aulla con due giovani Pablo Salvetti, amministratore unico, 41 anni, di Carrara e Alex Luccini, 34 anni di Monti di Licciana in Lunigiana. L’attuale squadra è composta, oltre che dai due titolari da Elisa Conti, ragioniera, Michael Salvetti, Roberto Bastoni, Andrea Bastoni, Cristian Fregosi, Federico Maggi e Mariano Collarini questi ultimi due già operativi nella nuova sede di Piazza al Serchio.

"Crediamo nelle opportunità che offre il territorio dell’Alta Garfagnana- ha affermato Pablo Salvetti – che ha in pratica le stesse caratteristiche della Lunigiana dove l’azienda è nata ed è cresciuta. L’ambiente di Colognola è ampio con una buona viabilità e sicuramente la popolazione garfagnina sarà soddisfatta dei nostri prodotti. Leader nelle forniture di ferramenta, forniture industriali, forniture edili, Mab è partner chiave in diversi settori grazie alla varietà delle componenti offerte e alla tempistica di approvvigionamento e consegna.

Dino Magistrelli