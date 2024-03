Nuova antenna a Montuolo. La rabbia dei residenti:: "E’ troppo vicina alle case"

Prosegue la protesta dei residenti dei condomìni situati a Montuolo in via Pisana, all’altezza del numero 3593, contro la nuova antenna per la telefonia. "Abbiamo assistito, increduli, – scrivono – ai lavori di scavo e successiva gettata di fondo per l’installazione di un’antenna di telefonia, che una squadra di operai ha velocemente effettuato nell’area verde prospicente alla strada oggetto di recente piantumazione con alberi ad alto fusto. Con molta preoccupazione e disappunto si è appreso che una delibera del Consiglio Comunale del 12 dicembre 2023 ne prevedeva l’installazione e la possibilità di ricorrere al Tar entro 60 giorni o per via straordinaria al Capo dello Stato entro 120. Peccato che i temini per il primo ricorso, stranamente quello più praticabile dal comune cittadino, siano già scaduti e quelli per il secondo tipo siano prossimi alla scadenza. Di tutto ciò i residenti sono venuti a conoscenza solo il giorno stesso dell’inizio dei lavori, mobilitandosi freneticamente per mettere insieme le informazioni e successivamente per sensibilizzare l’opinione pubblica su quanto stava accadendo".

"Siamo sconcertati per la modalità di operare scelta: nessun confronto o informazione ai residenti, è avvenuto tutto nel più totale silenzio e la velocità con cui viene messa in atto l’opera di installazione è impressionante: dalla mattina alla sera è cambiato l’aspetto dei luoghi. Ma con quale criterio è stata individuata la precisa ubicazione di questa antenna che dovrebbe ergersi a pochi metri dalle numerosissime abitazioni? E quali garanzie riguardo all’impatto elettromagnetico sulla zona e quindi sugli abitanti?".