Numerosi gli eventi collaterali "Un onore esporre i cimeli di mio zio"

Il Centenario dell’Aeronautica Militare verrà celebrato a Lucca anche con una serie di iniziative ed eventi collaterali alla mostra, aperti e declinati a tutta la cittadinanza, dai più grandi ai più giovani. Per tutto il mese di settembre Lucca e il suo territorio faranno da cornice ad eventi, spettacoli, conferenze, esibizioni, giochi, libri e fumetti che approfondiranno il rapporto della città con il mondo del volo, il tutto inserito nel calendario del "Settembre Lucchese". Gli eventi si svolgeranno nei fine settimana di settembre, dal venerdì alla domenica, e saranno tutti ad accesso libero e gratuito.

Grande attesa per domenica 3 settembre, alle 18, con l’esibizione di ginnastica ritmica delle Farfalle Azzurre dell’Aeronautica Militare; si continua poi venerdì 8 settembre, alle 21 al Teatro di Giglio, con il concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare (anche in questo caso l’accesso è gratuito ma è necessaria la prenotazione, i posti sono prenotabili dal 29 agosto). Altro appuntamento sabato 16 settembre, alle 16, con il lancio dei paracadutisti sugli spalti delle Mura e, alle 18, la presentazione della biografia su Carlo del Prete.

Non mancheranno momenti specifici dedicati alle scuole, con la presentazione di un fumetto per le scuole secondarie di primo grado e un incontro sul monologo "L’ultimo volo dello Sparviero" per le scuole secondarie di secondo grado. Spazio anche al gioco con Lucca Crea che curerà specifici contenuti legati ai games e l’Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare gestirà postazioni oculus per il volo virtuale. Un programma molto ricco e denso di contenuti, che potrà essere consultato nella sua interezza su www.comune. lucca.it.

"È un onore prendere parte di queste importanti celebrazioni - commenta Alessandra Del Prete (nella foto a fianco) -. Per l’occasione verranno esposti dei cimeli di mio zio con l’obiettivo di valorizzare non solo il suo ruolo di aviatore, ma anche il suo essere un concittadino di Lucca".

G. Al.