Novità per la Festa dell’aria. Arriva il progetto “Capannori Balla“

CAPANNORI

Ci sarà spazio anche per il ballo e per il divertimento giovanile ad animare il raduno aerostatico internazionale "Città di Capannori". E’ la novità dell’edizione 2024 della festa dell’aria. Accanto al cielo pieno di mongolfiere in volo, infatti, trova spazio nella consueta manifestazione il nuovo progetto lanciato dall’amministrazione Del Chiaro, intitolato "Capannori balla", ovvero l’organizzazione di serate discoteca dove la musica sarà protagonista.

La festa dell’aria e dello sport si articolerà su tre giorni, da venerdì 6 settembre fino a domenica 8, mentre la serata per i giovani si svolgerà sabato 7 settembre, dalle 22.30 circa, con il Dj Set "Balla Italia", che si concluderà all’una di notte. La kermesse si svolgerà fra piazza Aldo Moro (di fronte al municipio) e l’area verde sul retro e sarà un evento interamente a ingresso gratuito. Saranno protagoniste del sabato e della domenica tante associazioni sportive del territorio che, in piazza, realizzeranno dimostrazioni e laboratori delle varie discipline per appassionare grandi e piccini.

"Ci tenevamo a inserire un’importante novità all’interno di questa manifestazione simbolo di Capannori – commenta il sindaco Giordano Del Chiaro – . Si tratta infatti di un’iniziativa attesa dalla cittadinanza perché crea occasioni di socialità e divertimento, soprattutto per i piccoli, grazie all’attività delle associazioni sportive e alla magia che creano le mongolfiere. Introducendo al suo interno un evento di "Capannori balla" allarghiamo la partecipazione anche a una fascia d’età diversa, quella dei giovani, per i quali vogliamo fare molto in questi anni, e non soltanto da un punto di vista dei luoghi di aggregazione. Sappiamo però che gli spazi per i ragazzi nella Piana scarseggiano, e pertanto questo progetto dà intanto una prima risposta, che ovviamente non basta e che dovrà trovare altri percorsi che metteremo in campo nei prossimi mesi".

"Oltre alla serata discoteca - prosegue Del Chiaro - restano in piedi tutti i suggestivi appuntamenti legati al cielo, i cui dettagli saranno forniti nelle prossime settimane. Ci tengo infine a sottolineare che a guidare le scelte della nostra amministrazione, anche in ambito di iniziative, è la volontà di dare a tutte le persone le stesse possibilità di accesso al benessere". Rimangono tutte le iniziative legate alle mongolfiere.

Massimo Stefanini